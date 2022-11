Grundstücksmarktbericht NRW : Bebaute Grundstücke in Bonn sind deutlich teurer geworden

Besonders viele Neubauten gab es im Rhein-Sieg-Kreis. Foto: Benjamin Westhoff

Bonn Der aktuelle Grundstücksmarktbericht zeigt: Die Nachfrage nach Wohneigentum boomt und die Grundstückspreise steigen. Ein Überblick.

Die Region Bonn liegt bei der Entwicklung von Grundstückspreisen voll im NRW-Trend: Im Jahr 2021 sind sie im Vergleich zum Vorjahr deutlich angestiegen. Das zeigt der aktuelle Grundstücksmarktbericht des nordrhein-westfälischen Innenministeriums. So verzeichnete der Grundstücksmarkt in der Region insgesamt rund 3,7 Milliarden Euro Umsatz, wobei bebaute Grundstücke besonders stark im Wert stiegen. Sie setzten über ein Drittel mehr um als noch im Jahr zuvor. Auch in NRW stieg der Umsatz zweistellig: um 16 Prozent auf den Rekordwert von 56,52 Milliarden Euro.

Trotz des hohen Umsatzes haben die Menschen in NRW insgesamt weniger Grundstücke gekauft als im Jahr 2020. Zwar ließ auch in Bonn die Nachfrage nach unbebauten und bebauten Grundstücken leicht nach. Letztere meint Flächen, auf denen Ein- und Mehrfamilienhäuser oder Bürogebäude stehen. Jedoch hat es in Bonn einen regelrechten Boom bei Wohneigentum gegeben – die Käufe stiegen um 15 Prozent, in Köln und Düsseldorf nur einstellig. Von den 7067 Grundstücken, die in der Region Bonn verkauft wurden, handelte es sich bei fast der Hälfte um Wohneigentum.

Mit seinen Bodenpreisen ist Bonn unter den Top drei

Ebenso groß war der Anteil bebauter Grundstücke, die besonders viel Umsatz gemacht haben. Die meisten waren 600 Quadratmeter groß und mit Ein- und Zweifamilienhäusern aus den fünfziger bis siebziger Jahren bebaut. Käufer zahlten dafür im Mittel 428.000 Euro.

Bei den Bodenpreisen für mittlere Wohnlagen steht Bonn an dritter Stelle nach Düsseldorf und Köln: 760 Euro zahlen Käufer hier pro Quadratmeter. Im Rhein-Sieg-Kreis sind Alfter mit 580 Euro und Sankt Augustin mit 540 Euro pro Quadratmeter besonders teuer.