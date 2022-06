Zinsnachzahlungen vorgesehen : Gutschrift für Prämiensparer bei der Kreissparkasse Köln

Die Kreissparkasse Köln wendet sich nun an Kunden mit Prämiensparverträgen und will Zinsen nachzahlen. Foto: Guenther Meisenberg

Köln/Bonn Die Kreissparkasse Köln bietet ihren Prämiensparern Zinsnachzahlungen an. Grund sind die umstrittenen Anpassungsklauseln in den Sparverträgen.

Um die Verzinsung langfristiger Prämiensparverträge aus den neunziger Jahren und danach wird schon länger gestritten. Der Bundesgerichtshof (BGH) verlangt, dass die Klauseln, nach denen die Institute die variable Verzinsung an den Markt anpassen, transparent, für den Kunden verständlich, kalkulierbar und an einen langfristigen Referenzzins gekoppelt sind. Sonst seien die Klauseln unwirksam. Das bedeutet, dass bei unwirksamen Anpassungsklauseln Zinsen zu Unrecht gekürzt wurden und Zinsnachforderungen möglich sind.

Die Kreissparkasse Köln wendet sich nun an Kunden mit Prämiensparverträgen und erklärt, hinsichtlich der Zinsanpassung sei in den Sparverträgen eine Lücke entstanden, die geschlossen werden soll, nämlich durch eine rechtswirksame Anpassungsklausel. In Verbindung damit sollen auch Ansprüche auf Zinsnachzahlungen erörtert und erfüllt werden, und zwar rückwirkend bis zum Vertragsbeginn.