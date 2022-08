Beutelgröße wird kleiner : Haribo erhöht die Preise bei fast allen Produkten

Grafschaft Bei vielen Produkten des Sortients macht Haribo den Beutel kleiner. Die Größe der Standardtüte schrumpft von 200 auf 175 Gramm. Damit bekommen Kunden bald weniger für ihr Geld. Bei anderen Produkten steigen stattdessen bei gleichbleibendem Inhalt die Preise.

Stark steigende Kosten

„Wichtig war uns, dass wir nicht mehr ,Luft‘ im Beutel haben, also den Beutel in seiner Größe beibehalten, sondern auch den Beutel sichtbar verkleinern“, erläutert der Firmensprecher. So sei die Reduktion der Füllmenge klar erkennbar. Der Produktinhalt bleibe im gleichen Verhältnis zur Verpackung, wie es bisher der Fall ist. Bei den übrigen Produkten, wie beispielsweise den 360-g-Beuteln, erhöht Haribo bei gleichbleibendem Inhalt den unverbindlichen Verkaufspreis. Statt 1,29 Euro laute die Preisempfehlung in Zukunft 1,39 Euro. Letztlich entscheiden aber die Geschäfte über den Verkaufspreis.