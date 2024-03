Bonner Elektrotechnik-Firma Die Gründe der Insolvenz von Hagedorn Elektrotechnik

Nachdem die Bonner Firma Hagedorn Elektrotechnik am 5. März Insolvenz angemeldet hat, zeichnet sich immer deutlicher ab, dass interne Probleme dahinter steckten. Aus dem Unternehmen hatte es zunächst geheißen, dass verzögerte Zahlungen öffentlicher Auftraggeber zu Schwierigkeiten geführt hätten. Das Februar-Gehalt werde den Mitarbeitern daher nicht pünktlich ausgezahlt (der GA berichtete). Der vorläufige Insolvenzverwalter Dirk Obermüller stellt nun aber hausgemachte Probleme in der Planung und Steuerung von Aufträgen fest: „Bei der Umstellung auf ein neues IT-Programm etwa gab es Abrechnungsprobleme, was zu Verzögerungen geführt hat.“