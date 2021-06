Zurück im Sortiment : Preisstreit zwischen Haribo und Lidl ist beendet

Das übliche Haribo-Sortiment soll es bald wieder in den Filialen des Discounters Lidl geben. Foto: HARIBO/Haribo

Bonn Gummibärchen und Co. von Haribo gibt es künftig wieder in den den Regalen der Discounterkette Lidl. Es gibt eine Einigung nach langwierigen Verhandlungen.

„Wir freuen uns, dass Lidl-Kunden seit ein paar Wochen wieder ihre Lieblingsprodukte von Haribo kaufen können“, sagte ein Unternehmenssprecher. In Kürze werde es wieder die übliche Auswahl geben. Damit sei der Süßwarenhersteller wieder in allen deutschen Supermarktregalen vertreten. Seit August vergangenen Jahres stritten Haribo und der Discounter über die Lieferkonditionen. Haribo wollte die Preise erhöhen, Lidl die Preiserhöhung nicht hinnehmen. Lidl antwortete am Montag nicht auf Fragen zur künftigen Preisgestaltung, auch Haribo schwieg sich dazu aus.