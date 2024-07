Maoam-Fabrik Wie es mit dem neuen Haribo-Werk in Neuss weitergeht

Es soll die größte Investition in der Firmengeschichte von Haribo werden: Ende Mai hatte der Grafschafter Süßwarenkonzern angekündigt, ein neues Werk in Neuss bauen zu wollen. 300 Millionen Euro will das Unternehmen in den Neubau stecken. Das ist noch einmal mehr als die rund 275 Millionen Euro, die Haribo im vergangenen Jahr in sein erstes US-Werk investierte. Das einzige Manko: Noch stand die Genehmigung der Stadt Neuss für den Grundstückskauf aus.