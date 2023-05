Investition in Höhe von 100 Millionen Euro Harry-Brot erweitert Troisdorfer Standort

Die Großbäckerei Harry-Brot erweitert die Produktion an ihrem Standort in Troisdorf. Der Spatenstich für den Bau des neuen Werkteils ist erfolgt, im ersten Quartal 2024 sollen die neuen Produktionslinien in Betrieb gehen. Bislang stellt Harry-Brot in Troisdorf Tiefkühl-Brötchen, -Baguette und -Laugengebäck her. Künftig will das Unternehmen zusätzlich auch frische Brote und Toast in Troisdorf backen. Durch den Bau entstehen mehr als 100 neue Arbeitsplätze. 220 Mitarbeiter sind aktuell in Troisdorf beschäftigt.