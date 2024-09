Investition von 100 Millionen Euro Harry-Brot schafft 100 neue Stellen in Troisdorf

Das größte deutsche Bäckerunternehmen hat sein Werk in Troisdorf erweitert. Nach 15 Monaten Bauzeit hat Harry-Brot die erste Produktionslinie im neuen Werksteil in Troisdorf in Betrieb genommen. Auf einer zusätzlichen Fläche von 12.000 Quadratmetern wird künftig auch Schnittbrot hergestellt. Damit reagiere das Unternehmen auf die stetig steigende Nachfrage. . Bislang stellt Harry-Brot in Troisdorf Tiefkühl-Brötchen, -Baguette und -Laugengebäck her.