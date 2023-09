Streit mit Netflix Haus des Döners muss seinen Namen ändern

Die Döner-Kette „Haus des Döners“ muss nach einem Rechtsstreit seinen Namen ändern. In die Schlagzeilen war das Unternehmen geraten, weil der Streamingdienst Netflix geklagt hatte. Zu ähnlich sei die Anlehnung an die Netflixserie „Haus des Geldes“. Nicht nur der Name der Imbisskette erinnere an den Titel der Netflixserie, auch das Logo kommt Fans der Serie bekannt vor. Es zeigt eine Maske in Anlehnung an Salvador Dalí, die von einer roten Kapuze eingerahmt wird.