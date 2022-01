Förderung von Haushaltshilfen : „Es gibt zu wenig Menschen, die diese Arbeit machen möchten“

Familien, Alleinerziehende und pflegende Angehörige sollen bei der Beschäftigung einer Haushaltshilfe künftig 40 Prozent der Kosten vom Staat bezuschusst bekommen. Foto: DPA

Bonn/Region Der Staat will künftig Haushaltshilfen mit 40 Prozent an Kosten bezuschussen, um Schwarzarbeit einzudämmen. Ein Haushaltsservice aus Bonn berichtet im GA-Interview, was gegen die Schwarzarbeit noch unternommen werden könnte.