Online-Sprechstunde der Verbraucherzentrale NRW : Hier stellen Sie Ihre Fragen zum klimafreundlichen Heizen

Bonn Hauseigentümer sind schnell überfordert, wenn es um die Anschaffung einer neuen Heizung geht. Die modernen klimafreundlichen Systeme sind komplex. Online-Sprecherstunden der Verbraucherzentrale NRW bieten Antworten.

Die Verbraucherzentrale NRW hat am Montag ein neues Beratungsformat vorgestellt: An den kommenden Montagen finden jeweils von 18.00 bis 19.30 Uhr Online-Beratungen für Verbraucher statt. Beim Termin am 19. April geht es um das System Wärmepumpe, am 26. April dreht sich die Energiesprechstunde um das Für und Wider einer Gashybridheizung.Interessierte sollten sich laut Stefan Herpertz von der Verbraucherberatungsstelle Bonn schnell anmelden, da nur jeweils 25 Teilnehmer zugelassen sind. Die Energie-Beratungsstellen veranstalten regelmäßig Vorträge zu Energiethemen rund ums Haus, bei denen aber zum Ende nicht genügend Zeit für die Beantwortung vertiefender Fragen bleibt. Diese Lücke soll mit dem neuen Format geschlossen werden, das kostenlos ist.