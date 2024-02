Kommentar zum Standort Bad Honnef Die Investitionen von Hitachi Energy sind nicht ohne Risiken

Auf den ersten Blick erscheint es verwunderlich, dass ein Unternehmen wie Hitachi Energy gerade jetzt so entschieden in den deutschen Standort investiert. Für viele andere Industrieunternehmen sind die hohen Energiepreise, das Lieferkettengesetz und die Bürokratie in Deutschland gute Gründe, sich in andere Länder zu orientieren – oder sich am deutschen Standort zumindest in Zurückhaltung zu üben.