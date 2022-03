Bilanz der Deutschen Post DHL Group : Höhere Dividende nach Rekordjahr

Nie zuvor hat Deutsche Post DHL Group weltweit so viele Frachtgüter, Expresssendungen und Pakete transportiert. Foto: picture alliance/dpa/Jan Woitas

Bonn Bei der Deutschen Post DHL Group hängt die weitere Geschäftsentwicklung stark vom Einfluss des Ukraine-Kriegs auf den Welthandel ab. Für das vergangene Jahr gab es Rekordzahlen bei Bonner Konzern.

450 Beschäftigte hat die Deutsche Post DHL Group in der Ukraine. Das ist nur ein kleiner Teil der weltweit mittlerweile 590 000 Post-Beschäftigten. Doch für den Post-Vorstand ist derzeit die Frage sehr wichtig, wie das Unternehmen den ukrainischen Beschäftigten helfen kann. Ihre Sicherheit sei das Wichtigste. „Wir stehen auch im Kontakt mit den Vereinten Nationen“, sagte Post-Vorstandschef Frank Appel am Mittwoch auf der Bilanz-Pressekonferenz des Unternehmens. Sendungen in die Ukraine würden derzeit nur bis an die Grenze gefahren, dort würden lokale Spediteure übernehmen. Insgesamt sei das Aufkommen aber sehr zurückgegangen. Er sei erschüttert über den Angriff Russlands und verurteile ihn zutiefst.

3500 Beschäftigte in Russland

3500 Beschäftigte hat die Post in Russland. Dort hatte das Unternehmen seine Aktivitäten nach dem Angriff des Landes auf die Ukraine zunächst ganz gestoppt. Wie Finanzvorständin Melanie Kreis erläuterte, würden nun einzelne Transporte wieder aufgenommen. Dabei gehe es beispielsweise um Krebsmedikamente für Kinder, die dort dringend benötigt würden. Der mit dem russischen und ukrainischen Geschäft erzielte Umsatz liege bei weniger als einem Prozent des Gesamtumsatzes der Post, sagte Appel. Noch nicht zu beantworten sei die Frage, welchen Einfluss der Krieg auf die Entwicklung der Weltwirtschaft haben werde. Derzeit stehe den Konsumenten jedenfalls nicht der Sinn danach, sich schöne Dinge anzuschaffen.

Erneut virtuelle Hauptversammlung Dividende soll von 1,35 auf 1,80 Euro steigen Angesichts der Rekordzahlen schlägt der Post-Vorstand der Hauptversammlung eine von 1,35 auf 1,80 gesteigerte Dividende vor. Die Hauptversammlung am 6. Mai will die Post angesichts der Corona-Lage erneut nur virtuell abhalten. Eigentlich seien die Pläne bis Ende Januar in Richtung einer physischen Hauptversammlung im Bonner WCCB gegangen, sagte Finanzvorständin Melanie Kreis. Damit hat das Unternehmen sich anders entschieden als die Deutsche Telekom, die bereits am 7. April im Bonner WCCB eine physische Hauptversammlung veranstalten will. Außerdem haben Vorstand und Aufsichtsrat ein Aktienrückkaufprogramm in Höhe von bis zu zwei Milliarden Euro beschlossen. mah

Angesichts der Ukraine-Entwicklung traten die Geschäftszahlen in den Hintergrund. Dabei hat die Post das vergangene Jahr mit Rekordzahlen abgeschlossen. Der Umsatz verbesserte sich im Vergleich zum Vorjahr um 22,5 Prozent auf 81,7 Milliarden Euro. Das operative Ergebnis (Ebit) lag mit acht Milliarden Euro um 65 Prozent über Vorjahr. Unter dem Strich stand ein Gewinn von fünf Milliarden Euro. Treiber seien der signifikant angestiegene Welthandel und der anhaltend starke Onlinehandel mit weiter wachsenden Sendungsmengen. Die erwirtschafteten Mittel will der Konzern auch in strategisch sinnvolle Übernahmen stecken. Sie müssten aber einen klaren Mehrwert für das Kernlogistikgeschäft bringen, so Kreis. So sei es 2021 beim Mainzer Spirituosen- und Getränkelogistiker Hillebrand gewesen, den die Post für 1,5 Milliarden Euro gekauft hat.

Kostensteigerungen durch höhere Energiepreise würden in der Frachtsparte durch einen automatischen Mechanismus an die Kunden weitergegeben, erläuterte Kreis. Bei Paketsendungen gebe es diesen Mechanismus nicht. Der gesperrte russische Luftraum macht längere Flugrouten zwischen Europa und Asien nötig, die Transportflugzeuge brauchen mehr Treibstoff und nehmen gleichzeitig weniger Ladung an Bord.

In den kommenden Jahren setzt der Konzern in Deutschland noch stärker auf die Verbundzustellung von Paketen und Briefen. Derzeit trägt rund die Hälfte aller Zusteller Pakete und Briefe gleichzeitig aus, besonders in ländlichen Gebieten und am Stadtrand. Bis 2025 soll dieser Anteil auf 75 Prozent steigen. Hintergrund sind stetig sinkende Briefmengen bei gleichzeitig steigenden Paketmengen. Wie sich der systematische Ausbau auf den Personalbedarf auswirke, lasse sich derzeit noch nicht sagen, sagte Appel.

Prognose ohne Kriegsauswirkungen