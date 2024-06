„Höhle der Löwen“ Beißen die Juroren bei den zwei Troisdorfer Unternehmen an?

Gleich zwei Mal ging es in der Fernsehsendung „Höhle der Löwen“ an diesem Montagabend um Knabbereien – einmal für Menschen, einmal für Hunde. Zwei Troisdorfer Unternehmen haben in der bekannten TV-Show mit ihren Geschäftskonzepten um Investoren geworben: Igor Bukin wollte mit seinen kohlenhydratarmen Chips überzeugen, Luis Kesten und Fabio Lehnert mit ihren veganen Hundesnacks. Am Ende der Sendung zeigte sich: Beide Unternehmen konnten einen Investor aus der „Höhle der Löwen“ für sich gewinnen.