Kohlenhydratarme Chips Start-up aus Troisdorf stellt sich der „Höhle der Löwen“

Zu seinem Produkt kam er aus eigener Betroffenheit: Der Troisdorfer Unternehmer Igor Bukin ist Diabetiker und hat kohlenhydratarme Knabbereien entwickelt. Am kommenden Montag präsentiert Bukin seine Chips namens Chipolos in der Vox-Gründershow „Die Höhle der Löwen“ und wirbt um den Einstieg eines Investors. Für 50.000 Euro bietet er 25 Prozent seiner Firmenanteile an.