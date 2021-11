Für innovativen Kundenservice ausgezeichnet : Hörgeräte Manufaktur aus Bad Honnef wird Dritter beim NRW-Gründerpreis

Jan Unkelbach demonstriert gemeinsam mit seiner Ehefrau Ann-Kathrin Unkelbach, wie die Hörgeräte-Anpassung aus der Ferne funktioniert. Foto: Frank Homann

Bad Honnef Die Corona-Pandemie zwang das erst 2019 gegründete Unternehmen, neue Angebote für seine Kundinnen und Kunden zu schaffen. Sie sind eines der ersten deutschen Hörakustik-Unternehmen, das diesen Service anbietet.



Wer ein Hörgerät trägt, weiß, wie schwierig es ist, das richtige Modell zu finden: Über mehrere Wochen hinweg müssen verschiedene Geräte und Einstellungen ausprobiert werden. „Normalerweise ist es so, dass ein Kunde etwa acht Wochen lang ein Hörgerät testet. Er ist dann etwa einmal pro Woche hier, so dass wir ungefähr acht Termine mit dem Kunden haben“, erklärt Ann-Kathrin Unkelbach, Geschäftsführerin der Hörgeräte Manufaktur in Bad Honnef. Insbesondere für ältere Menschen können die Termine einen enormen Aufwand bedeuten. Doch Ann-Kathrin Unkelbach und ihr Ehemann Jan Unkelbach, ebenfalls Geschäftsführer des Unternehmens, entwickelten eine Software, mit der die Anpassung der Hörgeräte aus der Ferne möglich ist. Für diese Geschäftsidee zeichneten das Wirtschafts- und Digitalministerium Nordrhein-Westfalen und die NRW.BANK am Motagabend das Unternehmen aus Bad Honnef mit dem dritten Platz beim Gründerpreis NRW aus.

Nach eigenen Angaben sind sie das erste Unternehmen Deutschlands, das eine Anpassung des Hörgerätes per Videoschalte anbietet. Ihr Geschäft mitten in Bad Honnef eröffnete das Paar im Dezember 2019, kurz vor Beginn der Corona-Pandemie. Das Unternehmen berate zwar auch Kunden, die um die 30 Jahre alt sind. Die Hauptklientel ist jedoch bereits deutlich älter und gehört in der Corona-Pandemie zur Hauptrisikogruppe. „Es war für uns als frisch gegründetes Unternehmen ohne Rücklagen gar nicht klar, wie die Hörgeräte-Anpassung jetzt laufen sollte“, berichtet Jan Unkelbach. Die Gründer befürchteten, dass ihre Kunden nun nicht mehr ins Geschäft kommen würden.

Jeder Kunde bekommt ein Tablet ausgeliehen

„Wir mussten den Kunden trotzdem die Möglichkeit bieten, unsere Dienstleistung wahrzunehmen, nur ohne dass sie sich in irgendeiner Weise gefährden. Und so sind wir dann auf dieses Konzept mit der Fernanpassung gekommen“, sagt Jan Unkelbach. Jeder Neukunde bekomme nun ein Tablet mitgegeben. Die iPads sehen auf den ersten Blick ganz normal aus. Doch sie sind viel einfacher zu bedienen als übliche Tablets. „Sie sind wirklich so eingestellt, dass ein Fremder, der mit iPads oder grundsätzlich mit Handys nichts zu tun, nichts falsch machen kann“, erklärt Ann-Kathrin Unkelbach. Auf dem Bildschirm sind keine Apps vorhanden; im Internet surfen ist mit dem Gerät nicht möglich. „Wir rufen den Kunden an und der Kunde muss nur auf grün drücken, um das Gespräch anzunehmen“, erklärt der Geschäftsführer die seniorengerechte Technik.

Die Hörakustikspezialisten können sich nun über Video mit ihren Kunden unterhalten. „Und wir können dann so ziemlich alles, was wir auch im Geschäft machen, für den Kunden machen, aber eben aus der Ferne“, so Jan Unkelbach. Diese Anpassungen passieren in Echtzeit: Wenn also ein Kunde beispielsweise sein Hörgerät als zu leise empfindet, ändert der Hörakustikmeister diese Einstellung per Knopfdruck am Computer und schon merkt der Kunde zuhause eine Veränderung. Denn das Unternehmen kann die Hörgeräte von Bad Honnef aus steuern.

Anpassung geht viel schneller

Der Service werde sehr gut angenommen: „Wir dachten am Anfang, dass das Angebot eher etwas für unsere älteren Kunden ist, weil sie während der Pandemie nicht mehr ins Geschäft kommen wollen. Aber es hat sich gezeigt, dass es wirklich von allen Kunden sehr gut angenommen wird“, sagt der Geschäftsführer. So würden zum Beispiel auch berufstätige Menschen mit Familie davon profitieren, weniger Termine vor Ort wahrnehmen zu müssen. Doch das ist nicht der einzige Vorteil der Anpassung aus der Ferne: „Die Kunden sind viel schneller zufrieden, weil das Hörgerät direkt in der häuslichen Umgebung eingestellt wird“, sagt Ann-Kathrin Unkelbach. Zwar könne das Unternehmen gewisse Situationen auch im Geschäft simulieren, „aber die Akustik zuhause, ist sehr individuell“, ergänzt Jan Unkelbach.

Ein Kunde habe beispielsweise darüber geklagt, dass sein Hörgerät nicht gut auf ein gemeinsames Essen mit seinen Enkeln eingestellt war. Bei einer Hörgeräteanpassung im Geschäft, hätte diese Situation kaum simuliert werden können. Mit der neuen Software des Unternehmens aus Bad Honnef hatte der Kunde nun allerdings die Möglichkeit, sich während des Essens mit den Unkelbachs in Verbindung zu setzen und sein Hörgerät sofort richtig auf die Situation anpassen zu lassen.

Musiker profitieren von der Online-Beratung

Auch für Musiker bietet die Ferndiagnose große Vorteile: „Wir hatten teilweise Menschen, die ihr Instrument hier hergebracht haben, damit wir das Hörgerät so einstellen, dass es vom Ton her gut passt“, berichtet Jan Unkelbach. Für Klavierspieler sei dies aber zum Beispiel aufgrund der Instrumentengröße überhaupt nicht möglich gewesen. Eine kurze Videoschalte nach Hause vereinfacht die Situation.

Die Preisträger Schüttflix auf Platz eins Den ersten Platz bei Gründerpreis NRW hat die Schüttflix GmbH aus Gütersloh mit einer digitalen Innovation für die Baubranche belegt. Die digitale Plattform bringt Auftraggeber für die Entsorgung von Schüttgütern sowie Bau- und Abbruchabfällen mit Entsorgungsexperten zusammen. Auf Platz zwei kam die Dermanostic GmbH aus Düsseldorf. Das Gründerteam entwickelte eine international einsetzbare App, mit der Patienten Fotos von Hautveränderungen an ein Netzwerk von Fachärzen senden können. Von dort erhalten sie Behandlungsempfehlungen und Rezepte. Den dritten Platz sicherte sich die Hörgeräte Manufaktur aus Bad Honnef.

Durch die neue Anpassungsmöglichkeit könne die Manufaktur ihren Kunden die Probezeit für Hörgeräte außerdem um drei bis vier Wochen verkürzen. Mittlerweile würden Menschen aus dem gesamten Rhein-Sieg-Kreis das Geschäft in Bad Honnef aufsuchen, um von der Fern-Anpassung zu profitieren, so die Geschäftsführung.

Mitarbeitende arbeiten 32 Stunden pro Woche

Und auch ihren drei Angestellten ermöglichen die Unternehmer durch die Fern-Anpassung die Arbeit von zuhause. Denn sie müssen nicht mehr zwingend vor Ort sein, um Kunden zu beraten. Und noch eine Besonderheit zeichnet das Unternehmen aus: „Eine 40-Stunden-Woche war für uns keine angemessene Work-Life-Balance mehr. Wir machen standardmäßig 32 Stunden“, sagt der Geschäftsführer. Die Mitarbeitenden würden dadurch zwei freie Nachmittage pro Woche gewinnen. Die Geschäftsleitung habe gemerkt, dass meistens die gleiche Menge an Arbeit in der kürzeren Arbeitszeit verrichtet werden kann.

Die Feinanpassung des Hörgerätes vor Ort biete das Unternehmen auch weiterhin an, da einige Kunden lieber den persönlichen Kontakt suchen. Andere würden nun sogar ihr iPad mit auf die Kanaren nehmen, um von dort aus die Möglichkeit einer Anpassung wahrnehmen zu können.