Deutsche Telekom Höttges kritisiert Mobilfunkpläne der Bundesnetzagentur als „Mogelpackung“

Bonn · Schnelles Internet nicht nur an jeder Milchkanne, sondern auch an fast jedem Baum strebt die Bundesnetzagentur für das Jahr 2030 an. Telekom-Chef Timotheus Höttges bringen die Pläne für die Mobilfunkauflagen auf die Palme. Es sei äußerst schwierig, in Wäldern und Naturschutzgebieten Standorte für Mobilfunkantennen zu finden.

16.05.2024 , 15:30 Uhr

Surfen auch im Wald möchte die Bundesnetzagentur ab 2030 ermöglichen. Foto: dpa/Soeren Stache





Von Claudia Mahnke Redakteurin Wirtschaft