Arbeitsmarkt Bonn/Rhein-Sieg-Kreis Hohe Jugendarbeitslosigkeit in der Region

Die schwache Konjunktur hat die Arbeitslosigkeit bundes- und landesweit mehr als saisonal üblich steigen lassen. Auch in Bonn und dem Rhein-Sieg-Kreis nahm die Zahl der Arbeitslosen im Juli zu. Wie die Agentur für Arbeit Bonn, zu deren Bezirk auch der Rhein-Sieg-Kreis gehört, am Mittwoch mitteilte, waren im Juli 31.875 Personen arbeitslos gemeldet, ein Plus gegenüber Juni von 3,2 Prozent. Noch stärker stieg die Arbeitslosigkeit im Versichertenbereich, wo 5,9 Prozent mehr Menschen als noch im Juni als arbeitslos registriert waren. Im Grundsicherungsbereich gab es gegenüber dem Vormonat nur unwesentliche Veränderungen, die Zahl der Langzeitarbeitslosen nahm um 0,1 Prozent zu. Hingegen erhöhte sich die Jugendarbeitslosigkeit (15- bis unter 25-Jährige) gegenüber Juni sogar um 11,4 Prozent auf 2796 Personen. Im Vergleich zum Juli 2023 stieg sie um 8,1 Prozent.