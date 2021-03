Sparkasse Köln-Bonn erwartet Insolvenzwelle : Hohe Kreditausfälle sind einkalkuliert

Köln Die Sparkasse Köln-Bonn rechnet im laufenden Jahr mit einem Anschwellen der Insolvenzwelle. Vorstandschef Ulrich Voigt hält Kreditausfälle von bis zu 100 Millionen Euro unter den Kunden für möglich.

Noch hat die Sparkasse Köln-Bonn keine größeren Kreditausfälle zu verzeichnen. Derzeit haben Kunden eher vorübergehende Engpässe, weil sie noch auf staatliche Corona-Hilfen warten, und brauchen Kontokorrentkredite, erläuterte am Mittwoch Sparkassen-Chef Ulrich Voigt. Doch die Sparkassenspitze ist sich sicher, dass die Lage nicht so ruhig bleiben wird: „Wir rechnen mit einer Insolvenzwelle“, sagte Finanzvorstand Andreas Dartsch. Voigt erwartet im laufenden Jahr Kreditausfälle von bis zu 100 Millionen Euro. Die Sparkasse betreibt dementsprechende Risikovorsorge.

Die Folgen der Corona-Pandemie waren im vergangenen Jahr ein bestimmendes Thema: Bis Ende Februar 2021 hat die zweitgrößte Sparkasse Deutschlands Anträge auf Hilfskredite von 2136 gewerblichen Kunden über insgesamt 594 Millionen Euro an die an die staatliche Förderbank KfW weitergeleitet. Firmen- und Privatkunden hatten auch die Möglichkeit, eine befristete Aussetzung ihrer Ratenzahlungen für Darlehen zu beantragen. „Bei 3400 Konten haben wir auf dieser Basis zwischenzeitlich fällige Kreditraten in Höhe von 15,1 Millionen Euro ausgesetzt und damit den Kreditnehmern Luft verschafft“, erläuterte Voigt.