Neue Studie zu Lebenshaltungskosten Für Bonn sind die Wohnkosten entscheidend

Die Lebenshaltungskosten in Nordrhein-Westfalen sind in Köln, Düsseldorf, Bonn und Münster am höchsten. Dies geht aus einer am Freitag veröffentlichten Untersuchung des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW) und des Bonner Bundesinstituts für Bau-, Stadt- und Raumforschung (BBSR) hervor. Die Studie beziffert anhand eines Preisindexes die Lebenshaltungskosten aller 400 Kreise und kreisfreien Städte in Deutschland. Der Bundesdurchschnitt bekam den Wert 100. Mit einem Wert von 125,1 ist das Leben in München bundesweit am teuersten. Sowohl Bonn als auch der Rhein-Sieg-Kreis liegen über dem Bundesdurchschnitt: Bonn erreicht einen Wert von 106,8. Der Rhein-Sieg-Kreis kommt auf 101,3. Günstiger als im Bundesdurchschnitt lebt es sich im Kreis Ahrweiler mit einem Indexstand von 97,7 und dem Landkreis Neuwied mit 95,5.