Nach Nullzinsphase Warum Sparer bei hohen Tagesgeldzinsen nicht sofort zuschlagen sollten

Da rieb sich mancher Sparer die Augen: Anfang April hatte die Direktbank ING Deutschland ihre Zinsen auf neue Tagesgeldkonten auf drei Prozent erhöht. Eine Zahl, die in der Niedrigzinsphase noch undenkbar gewesen war. In dieser Zeit hatte es für Tagesgeldkonten überhaupt keine Zinsen gegeben. Das hat sich inzwischen geändert. In den vergangenen Wochen häuften sich Angebote von Direktbanken und Onlinebrokern, die ihre Tagesgeldzinsen für Kunden deutlich angehoben haben. Zwar haben auch regionale Sparkassen und Volksbanken nachgelegt, wie eine Umfrage des GA um die Jahreswende ergeben hatte. Doch bewegten sich die Sätze nur minimal nach oben: Die Geldinstitute boten zwischen 0,2 bis maximal 0,5 Prozent Zinsen auf Tagesgeldkonten an.