Konjunkturbericht der Kölner Handwerkskammer Kunden müssen weiter lange auf Wärmepumpen warten

Wer sich dieser Tage eine Wärmepumpe zulegen will, braucht viel Geduld. Die Handwerksbetriebe, die die Geräte einbauen können, sind schwer gefragt, auch fehlt es an Einzelteilen, die nur langsam geliefert werden. So warten Kunden derzeit neun bis zwölf Monate auf Wärmepumpen, schätzte Hans Peter Wollseifer, Präsident der Handwerkskammer zu Köln, als er am Donnerstag den Frühjahrs-Konjunkturbericht vorstellte. Von den 35.000 Betrieben im Kammerbezirk, zu dem auch etwa 9200 Unternehmen aus Bonn und dem Rhein-Sieg-Kreis gehören, haben etwa 1200 Handwerker aus 40 Berufen an der Umfrage teilgenommen.