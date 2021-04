Neue Verbindung ab Dezember : So fährt der neue Sprinter von Bonn nach Berlin

So fährt der neue Sprinter von Bonn nach Berlin

Bonn Ab Dezember soll es drei Bahn-Schnellverbindungen täglich von Bonn nach Berlin geben. Nur ein weiterer Halt auf der Strecke ist vorgesehen. So fährt der neue ICE-Sprinter in die Hauptstadt.

Demnach sollen ab Dezember dreimal am Tag (morgens, mittags und abends) ICE-Hochgeschwindigkeitszüge mit bis zu 450 Sitzplätzen vom Rheinland nach Berlin fahren. Nach der Abfahrt in Bonn soll der Zug nur noch in Köln halten und dann ohne weiteren Stopp nach Berlin fahren.