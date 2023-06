Preisrückgänge im Rheinland Eigentumswohnungen in Bonn deutlich günstiger

In Bonn sind die Angebotspreise für Eigentumswohnungen im Verlauf der vergangenen zwölf Monate stärker gesunken als im Rhein-Sieg-Kreis, in Ahrweiler, in Neuwied oder in Köln. Das ergibt ein Vergleich des Immobilienportals Immowelt der Preise von Juni 2023 mit Juni 2022. Danach sanken in Bonn die Angebotspreise für eine durchschnittliche Bestandswohnung (75 Quadratmeter, drei Zimmer, 1. Stock, Baujahr in den 1990er-Jahren) um 8,6 Prozent auf 3929 Euro pro Quadratmeter. Im gleichen Zeitraum wurden die Angebote im Rhein-Sieg-Kreis um 6,7 Prozent günstiger. Dort kostet der Quadratmeter jetzt durchschnittlich 3107 Euro. Vergleichsweise preisstabil sind Eigentumswohnungen in den Landkreisen Ahrweiler und Neuwied. Im Landkreis Ahrweiler wurden Eigentumswohnungen um 4,1 Prozent günstiger und kosten jetzt im Durchschnitt 2680 Euro. Im Landkreis Neuwied sanken die Angebotspreise lediglich um 2,6 Prozent auf 2386 Euro. Der hohe Preisrückgang in Bonn ist nicht allein auf die grundsätzlich hohen Preise zurückzuführen. Das zeigt der Vergleich mit dem ebenfalls teuren Köln, wo die Quadratmeterpreise lediglich um 7,6 Prozent auf 4996 Euro fielen.