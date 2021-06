Großes Interesse der Bonner Beschäftigten : Impfstart bei der Telekom

Bonn Während bei der Telekom der betriebsärztliche Dienst BAD GmbH mit den Impfungen für die Beschäftigten loslegt, müssen 70.000 Beschäftigte in 20 Bundesbehörden noch auf einen Termin warten. Ein dafür vorgesehener Vertrag ist nicht zustande bekommen.

Gerrit Hamm saß am Mittwochvormittag entspannt im Impfzentrum der Deutschen Telekom am Landgrabenweg in Bonn. Er gehörte zu den ersten Telekom-Beschäftigten, die sich ihren Piks gegen Covid-19 bei der konzerneigenen Impfaktion abholten. Am Tag zuvor hatte er online den Termin gebucht: „Das verlief ganz reibungslos.“ Wo sonst im Forum Kulturveranstaltungen stattfinden, hat der Konzern Anmeldecounter, Warteräume und Impfstraßen eingerichtet. Den geringsten Platz nehmen die zwei Kühlschranke in Anspruch, in denen der begehrte Stoff gelagert wird.