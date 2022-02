Sicherheitspersonal streikt : In Köln/Bonn drohen Flugausfälle wegen Warnstreiks

Update Köln Wegen eines 24-stündigen Streiks des Sicherheitspersonal kommt es am Rosenmontag am Flughafen Köln/Bonn zu erheblichen Beeinträchtigungen des Flugbetriebs. Passagiere müssen sich auf Flugstreichungen einstellen. Wie Flugreisende reagieren sollten.

Wegen eines Warnstreiks des Sicherheitspersonals drohen am Montag am Flughafen Köln/Bonn zahlreiche Flugausfälle. Die Gewerkschaft Verdi hat das Sicherheitspersonal an den Passagier-Kontrollstellen aufgerufen, die Arbeit von 00.00 bis 24.00 Uhr niederzulegen. Dadurch sei mit erheblichen Beeinträchtigungen des Flugbetriebs und zahlreichen Flugstreichungen zu rechnen. Stand jetzt sind morgen bereits 56 Flüge (39 Abflüge und 17 Ankünfte) gestrichen – und damit ein Großteil der Passagierflüge. An den Fluggastkontrollen werde es voraussichtlich zu deutlichen Verzögerungen kommen, teilte der Flughafen am Sonntag mit.