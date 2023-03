Finanzämter arbeiten langsamer In NRW warten viele Menschen monatelang auf ihren Bescheid

Bürgerinnen und Bürger müssen immer länger auf Antwort vom Fiskus warten. Zwischen 40 und 62 Tage brauchten die Finanzämter in Deutschland im Schnitt, um die Steuerbescheide für das Jahr 2021 zu erstellen. Das sind zwischen vier und 16 Tage mehr als im Vorjahr. Das ist das Ergebnis des Bearbeitungs-Checks, den der Bund der Steuerzahler nun vorgelegt hat. Alle Bundesländer haben sich demnach im Vergleich zum Vorjahr verschlechtert. Am schnellsten sind die Ämter in Berlin, Hamburg und Sachsen, am langsamsten in Brandenburg und Bremen. Nordrhein-Westfalen weigert sich, eine Durchschnittszeit zu nennen. „Ein Armutszeugnis“, nennt Rik Steinheuer, Vorsitzender des Bundes der Steuerzahler NRW, das. Hier sei man nicht in der Lage oder nicht willens, eine einfache Auskunft zu geben, die jedes andere Bundesland erteile.