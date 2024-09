Industriebranche in Bonn/Rhein-Sieg Industriefirmen dürfen sich keine Ohnmacht einreden

Die Sorgen der Industrieunternehmen in Bonn und dem Rhein-Sieg-Kreis sind berechtigt. Eine schwächelnde Wirtschaft, hohe Energiepreise, die Konkurrenz aus dem Ausland, der Mangel an Nachwuchs, die komplizierte Bürokratie: All das bereitet der Branche hohe Kosten und große Unsicherheit. Zurecht verweisen sie sicherlich auch auf Versäumnisse der Politik und langwierige Prozesse. Doch das allein greift zu kurz.