Junges Informatiker-Paar aus Alfter „Wir sparen rund 6000 Euro pro Monat“

Serie | Alfter · Die Informatiker Lara und Lucas haben mit 23 Jahren ein Haus in Alfter gekauft. Obwohl sie zudem junge Eltern sind, können sie einen sechsstelligen Betrag an Einlagen vorweisen. Sie erzählen, warum sie ihren Lebensstandard nicht an ihrem Gehalt orientieren wollen.

28.06.2024 , 12:11 Uhr

Das Informatiker-Paar aus Alfter hat Einnahmen von insgesamt rund 9300 Euro netto im Monat. Foto: dpa/Christin Klose

Von Sarah Remsky Volontärin Online