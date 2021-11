Ab 1. Dezember : Inlandsflüge starten wieder von Köln/Bonn nach Berlin

Bonn Die Luftverkehrsbranche knabbert länger an der Corona-Krise als andere. Ab Dezember will die Billigairline Easyjet wieder täglich in Richtung Berlin starten.

Die bri­ti­sche Bil­li­ga­ir­line Ea­sy­jet bie­tet ab 1. De­zem­ber wie­der Flü­ge vom Flug­ha­fen Köln/Bonn nach Ber­lin an. Die Ver­bin­dung sei als Re­ak­ti­on auf die Nach­fra­ge nach In­lands­flü­gen in Deutsch­land wie­der ein­ge­führt wor­den, um die An­bin­dung zwi­schen den bei­den Gro­ß­städ­ten zu er­mög­li­chen, teil­te Ea­sy­jet mit.