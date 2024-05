Insolvenz in Eigenverwaltung beim Eitorfer Pharmahersteller Krewel Meuselbach sucht Investor

Der Eitorfer Pharmahersteller Krewel Meuselbach GmbH hat einen Antrag auf ein vorläufiges Insolvenzverfahren in Eigenverwaltung gestellt. Der Beschluss wurde bereits am Montag durch das zuständigen Amtsgericht Bonn erteilt. Das Familienunternehmen stellt pflanzliche Arzneimittel her und vertreibt sie. Zu den bekannteren Produkten gehört das Gurgelmittel Mallebrin gegen Mundentzündungen, der Hustensaft Hedelix aus Efeublättern oder der Hustensaft Aspecton aus Thymian. Derzeit hat die Firma 138 Beschäftigte, 107 in Eitorf und 31 im thüringischen Ilmenau.