Insolvente Immobilienfirma Warum sich die Bafin für Verianos interessiert

Für großes Aufsehen in der Region Bonn/Rhein-Sieg hat der Insolvenzantrag des Kölner Immobilienunternehmens Verianos SE gesorgt, weil er 14 teils sehr prominente Immobilien in der Königswinterer Altstadt berührt. Diese Immobilien sind in einem speziellen Fonds gebündelt, der von einer Tochtergesellschaft der Verianos SE aufgelegt wurde: Der Verianos Capital Partners GmbH.