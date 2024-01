Investor gefunden Elektro-Lieferwagen Streetscooter wird weiter produziert

Für den Elektro-Lieferwagen Streetscooter gibt es eine Zukunft. Nachdem die B-on GmbH als Hersteller des stark von der Post genutzten Zustellfahrzeugs 2023 Insolvenz anmelden musste, übernimmt die e.Volution GmbH mit einer übertragenden Sanierung die Vermögenswerte der Firma, die mittlerweile in Nob Manufacturing GmbH umbenannt wurdet. Damit führt künftig ein Käufer die Geschäfte, der das Elektroauto so gut kennt wie kaum ein anderer: E.Volution ist die Firma des Aachener Professors Günther Schuh. Er ist der Erfinder des Streetscooters und seit 2002 Inhaber des Lehrstuhls für Produktionssystematik an der Rheinisch-Westfälischen Technischen Hochschule (RWTH) Aachen.