Nach zweiter Insolvenz Investor übernimmt insolvente Schokoladenfirma Hussel

Von den bestehenden 224 Filialen und Franchisenehmern will Viba sweets 160 übernehmen. In Bonn gibt es inzwischen keinen Hussel mehr; in dem ehemaligen Geschäft am Münsterplatz ist inzwischen der Body Shop gezogen. Allerdings bestehen noch mehrere Filialen in Köln. Ob sie übernommen werden, wollten weder Viba sweets noch der Insolvenzverwalter Dietmar Penzlin aus Hamburg am Freitag mitteilen. Es würden rund 600 Arbeitsplätze erhalten, das wäre die Hälfte von den 1200 Mitarbeitern, die bislang bei den drei Unternehmen beschäftigt sind. Mit den Betriebsräten von Hussel und Arko seien Interessenausgleiche geschlossen worden, hieß es von Insolvenzverwalter Penzlin. Die Übernahme soll zum 1. Mai erfolgen.