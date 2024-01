Betreuung im Ausland Ist ein Pflegeheim in Tschechien oder Thailand die bessere Wahl?

Wer sich im Alter gut gepflegt wissen will, muss dafür in Deutschland inzwischen eine Menge Geld auf den Tisch legen. Heimplätze werden immer teurer, und NRW liegt im Ländervergleich besonders weit vorn: Pflegebedürftige müssen hier für einen Heimplatz im Schnitt 2858 Euro monatlich zahlen. Der ein oder andere mag daher schon einmal über eine Pflege im Ausland nachgedacht haben. Schließlich kosten die Heime dort weniger, bei gleichzeitig größeren Pflegeteams. Das zumindest ist die Hoffnung. Doch ganz so einfach ist es nicht.