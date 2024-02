Arbeiten am Endenicher Ei Dieses Unternehmen liefert Behelfsbrücken für Bonner Baustellen

Wer aktuell im Stau auf der A565 am Endenicher Ei steht, hat Zeit, die Behelfsbrücke von Janson Bridging in Ruhe zu betrachten. Die Brücken tauchen in Bonn und der Region immer wieder auf. Doch was steckt hinter diesem Unternehmen? Die Janson Bridging GmbH hat ihren Sitz in Emmerich am Rhein und sich auf modulare temporäre Behelfsbrücken spezialisiert. „Wir sind seit 1991 in Deutschland aktiv, ursprünglich kommt das Unternehmen aus Holland“, erzählt Lars Friese von Jason Bridging.