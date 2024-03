Arbeitsmarkt im März Mehr Arbeitslose in Bonn – aber auch mehr mutige Unternehmen

Grund ist die anhaltende wirtschaftliche Flaute. Erst diese Woche hatten die führenden Wirtschaftsforschungsinstitute das konjunkturelle Wachstum in Deutschland für das aktuelle Jahr nach unten korrigiert – auf gerade mal 0,1 Prozent. Stefan Krause, Chef der Agentur für Arbeit Bonn/Rhein-Sieg, sieht dennoch Grund zur Hoffnung: „Wir verzeichnen ein deutliches Plus bei den im März neu gemeldeten Stellenangeboten im Vergleich zum Vorjahr.“ Arbeitgeber wagen sich offenbar wieder vermehrt aus der Deckung. Sie schrieben 253 neue Jobs aus, das ist ein Plus von mehr als 20 Prozent. Die Arbeitsagentur verweist in dem Zusammenhang auf die anstehende Berufsorientierungsmesse im Beueler Brückenforum am 9. und 10. April jeweils von 13 bis 17.30 Uhr.