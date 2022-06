Preisverleihung des Mittelstandpreises der IHK : Josef Küpper Söhne GmbH gewinnt „Ludwig“

Siegburg Beim regionalen Mittelstandswettbewerb „Ludwig“ der Handwerkskammer zu Köln, der Industrie- und Handelskammer (IHK) Bonn/Rhein-Sieg und der Bonner Agentur SC Lötters erhielt ein Bonner Heizungsunternehmen den Preis für Ausbildung, Wachstum und Digitalisierung.

Die Bonner Sanitär- und Heizungsunternehmen Josef Küpper Söhne GmbH ist Gesamtsieger 2022 beim regionalen Mittelstandswettbewerb „Ludwig“ der Handwerkskammer zu Köln, der Industrie- und Handelskammer (IHK) Bonn/Rhein-Sieg und der Bonner Agentur SC Lötters. Die Jury stellte bei der Preisverleihung in Siegburg die hohe Ausbildungsquote, das konsequente und nachhaltig betriebene Wachstum und die umfassende Digitalisierung des Unternehmens heraus. Neben dem Sitz in Bad Godesberg verfügt das Unternehmen auch über Standorte in Beuel und Meckenheim. Das neue energieautarke Firmengebäude in Meckenheim sei ein Leuchtturm in und für die Region.

Weitere Preisträger sind Dirk Müller Gebäudedienste GmbH (Bonn) in der Kategorie Bonner Weltbürger (Wachstum, Performance), fünfdrei Eventagentur GmbH (Bonn) in der Kategorie Tonkünstler (Marketing) sowie Tarent solutions GmbH (Bonn) in der Kategorie Humanist (für Corporate Social Responsibility, also die gesellschaftliche Verantwortung von Unternehmen). Altherr DreiTrade GmbH (Lohmar) siegte in der Kategorie Visionär (Innovation) und das V-Hotel GmbH (Bonn) in der Kategorie Naturfreund (Nachhaltigkeit). Der Preis für die Unternehmensnachfolge ging an die Alurit GmbH (Troisdorf).