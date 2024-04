John-Bates-Clark-Medaille Bonner Uni-Absolvent Philipp Strack gewinnt Junior-Nobelpreis für Ökonomen

Für Wirtschaftswissenschaftler unter 40 ist sie die wichtigste Auszeichnung überhaupt: die John-Bates-Clark-Medaille. Nun hat sie ein junger Ökonom gewonnen, der seine ersten Karriereschritte in Bonn unternommen hat. Philipp Strack ist Absolvent der Uni Bonn und hat an der angegliederten Bonn Graduate School of Economics promoviert, wie die Universität am Freitag mitteilte. Die Clark-Medaille gilt als Junior-Nobelpreis für Ökonomen.