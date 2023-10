Neue GA-Podcastfolge Kann Laborfleisch den Klimawandel aufhalten?

Seit 2020 ist Laborhuhnfleisch in Form von Chicken Nuggets in Singapur zugelassen. Auch in den USA sind etwa Burger, die in der Petrischale ihren Ursprung haben, schon auf dem Markt. In Deutschland und Europa ist das Kunstfleisch noch nicht zu kaufen, zumal es noch nicht einmal einen Zulassungsantrag gibt, so Klein.