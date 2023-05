Initiative Tierwohl Kartellamt stoppt verpflichtenden Preisaufschlag

Andreas Mundt, Präsident des Bundeskartellamtes, begrüßte die Pläne: „Mittlerweile hat die Initiative Tierwohl sich am Markt etabliert und das wird sich nun auch im weiterentwickelten Finanzierungsmodell widerspiegeln. Ein einheitlicher Aufschlag für Tierwohl erscheint nicht als unerlässlich für die Durchsetzung der Initiative und die Einhaltung von Tierwohl-Kriterien.“ Das Ende des einheitlichen Aufschlags und die Einführung eines Empfehlungssystems zeigten, dass es an der Schnittstelle von Nachhaltigkeit und Wettbewerb möglich sei, eine ausbalancierte Lösung für die wettbewerbliche Finanzierung von Mehrkosten zu finden, so Mundt.