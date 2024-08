Groß- und Außenhandelskaufmann aus Alfter „Im Schnitt gebe ich 500 bis 600 Euro im Monat für Mode aus“

In der Serie „Mein Geld“ stellen wir Menschen aus Bonn und der Region vor, die über ihre Einnahmen und Ausgaben sprechen: Wie viel verdienen sie? Wie ist ihre Lebenssituation? Und wofür geben sie ihr Geld aus? Da es in Deutschland immer noch eher unüblich ist, über Geld zu sprechen, wollen die meisten unserer Gesprächspartner anonym bleiben. So auch Dario*, 33, aus Alfter. Sarah Remsky hat seine Aussagen protokolliert.