Kautex Maschinenbau Bonner Traditionsunternehmen in Insolvenz

Die Kautex Maschinenbau GmbH hat für den deutschen Produktionsstandort in Bonn Antrag auf Insolvenz in Eigenverwaltung gestellt. Wie das Unternehmen am Montag mitteilte, sei die Betriebsfortführung uneingeschränkt gesichert. Kautex Maschinenbau mit Hauptsitz in Holzlar ist spezialisiert auf die Entwicklung und Herstellung von Extrusions-Blasformsystemen. Das sind Verfahren der Kunststoffverarbeitung zur Herstellung von Hohlkörpern. So entstehen beispielsweise Kanister oder andere Kunststoffbehältnisse. Der Produktionsstandort in Shunde, China, ist nicht von der Insolvenz betroffen. Ausgelöst wurde dieser Schritt durch eine Vielzahl an exogenen Faktoren, so das Unternehmen.