Kommentar zur IHK-Konjunkturumfrage Keine einfache Lösung

Deutschland ist in einer wirtschaftlichen Schwächephase, und die Region Bonn und der Rhein-Sieg-Kreis können sich dieser Entwicklung nicht entziehen, auch wenn hier zwei börsennotierte Konzerne viele Arbeitsplätze haben, die weiterhin erfolgreich agieren. Aber man braucht nur einen Blick auf zwei andere Unternehmen zu werfen, nämlich auf die Autozulieferer Boge und ZF, um zu verstehen, dass die deutsche Wirtschaft in einer Strukturkrise ist. Für Boge in Bonn-Friesdorf steht der Schließungsbeschluss, für den Stoßdämpferhersteller ZF in Eitorf wird er schon lange erwartet.