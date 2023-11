Eröffnung des Audi-Zentrums Kfz-Händler Fleischhauer wächst in Bonn

Auf den Tag genau vor zwei Jahren war der erste Spatenstich für das neue Audi-Zentrum von Fleischhauer-Franz in der Bonner Nordstadt erfolgt, am Freitag ist die Niederlassung nun feierlich eröffnet worden. Mit 18 Millionen Euro, die in das Projekt investiert wurden, ist es die größte Investition der Firmengruppe, die im kommenden Jahr ihr hundertjähriges Bestehen feiert und zu den führenden Kfz-Händlern in Deutschland gehört.