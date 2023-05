ChatGPT, DeepL, You.com und Co. Welche KI-Programme uns im Alltag helfen können

Eine Million Nutzer nach nur fünf Tagen, 100 Millionen nach zwei Monaten – ChatGPT ist derzeit die am schnellsten wachsende Anwendung für Verbraucher. Der Dienst generiert mittels Künstlicher Intelligenz (KI) Antworten auf Fragen oder Befehlen von Nutzern. Und noch kommt das Unternehmen OpenAI nicht immer hinterher damit, mehr Rechnerkapazitäten für die steigende Nachfrage bereitzustellen. Dann sind die Server

überlastet: Wer den Chatbot nutzen will, muss es später wieder probieren. Doch im Schatten von ChatGPT kamen und kommen weitere KI-Anwendungen auf den Markt. Manche davon richten sich an spezielle Zielgruppen wie Wissenschaftler. Viele haben jedoch auch die breite Masse an Nutzern im Blick – und sollen Hilfe oder einen gesteigerten Komfort für Arbeit oder Alltag bieten.