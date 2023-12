Industrie- und Handelskammer Bonn/Rhein-Sieg senkt Beiträge Kleinere Unternehmen werden um zehn Prozent entlastet

Christina Kirschbaum ist neue Vizepräsidentin der Industrie- und Handelskammer Bonn/Rhein-Sieg (IHK). Die Vollversammlung hat Kirschbaum in ihrer Herbst-Sitzung in Siegburg gewählt. Sie ist Mitglied der Geschäftsführung des Kirschbaum-Verlags aus Bonn, wurde 2017 erstmals in die IHK-Vollversammlung gewählt und ist Mitglied im IHK-Ausschuss für Kultur und Tourismus. Die Wahl stand auf der Tagesordnung, weil die bisherige Vizepräsidentin Nicole Landgraf, Geschäftsführerin der Schuhhaus Landgraf GmbH in Bonn, ihre Ämter in Präsidium und Vollversammlung niedergelegt hatte. „Nicole Landgraf danke ich für die gute Zusammenarbeit und ihr Engagement“, sagt IHK-Präsident Stefan Hagen.