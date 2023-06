Verkehrsverbünde VRS und AVV Bezirksregierung Köln bewilligt Go.Rheinland 70 Millionen Euro

Der Zweckverband Go.Rheinland erhält eine kräftige Finanzspritze: Rund 70 Millionen Euro gehen an die ehemals als Nahverkehr Rheinland (NVR) bekannte Koordinierungsstelle der Verkehrsverbünde Rhein-Sieg (VRS) und Aachen (AVV). „Wir sind sehr zufrieden“, sagte Sprecher Holger Klein dem GA. Die Bezirksregierung Köln hatte die entsprechenden Bescheide am Montag überreicht, wie sie in einer Mitteilung berichtete.