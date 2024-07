Fliegen mit Hund vom Flughafen Köln/Bonn Diese Fluggesellschaften nehmen Vierbeiner mit

Ryanair erlaubt mit Ausnahme von Assistenzhunden gar keine Vierbeiner in der Maschine, weder in der Kabine noch im Frachtraum. Wer Assistenzhunde, also etwa Blindenhunde, mitnehmen will, muss die entsprechenden Zertifikate nachweisen. Das gilt aber bei allen Fluglinien. Diese Hunde dürfen von ihrem Halter auf Ryanair-Flügen in die Kabine mitgenommen werden. Therapiehunde, die zur emotionalen Unterstützung von einem Menschen gehalten werden, fallen nicht unter die Ausnahme für Assistenzhunde bei Ryanair.