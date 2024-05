Jung, gebildet, gründungsbereit Ausgezeichnete Noten für Wirtschaftsregion Köln/Bonn

Während andere Regionen schwächeln, entwickelt sich die Region Köln/Bonn glänzend: Der Arbeitsmarkt in Köln/Bonn zeigt sich äußerst dynamisch: Zwischen 2012 und 2022 stieg die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten um rund 231.100 auf knapp 1,4 Millionen. Der Zuwachs um 20,4 Prozent war der zweithöchste in allen Regionen Nordrhein-Westfalens. Diese Erkenntnisse hat die NRW-Bank jetzt in ihrem regionalwirtschaftlichen Profil für Köln/Bonn veröffentlicht. „Die Region Köln/Bonn ist vor allem für Arbeitnehmende in Dienstleistungsberufen attraktiv. Nahezu alle neuen Jobs entstanden zuletzt in den dazugehörigen Branchen“, sagt Michael Stölting, Vorstandsmitglied der landeseigenen Förderbank. „Mit dem Beschäftigungsboom ist auch die Einwohnerzahl deutlich gestiegen, die in Köln/Bonn entgegen dem landesweiten Trend auch in Zukunft weiterwachsen wird.“